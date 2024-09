Dieser Frage nimmt sich das VZ Vermögenszentrum an und hat dafür die Vorsorgesituation von rund 2200 Haushalten in der Schweiz untersucht. In die Gruppe der mittelständischen Haushalte fallen Paare, die im Alter von 60 bis 68 sind und über ein jährliches Bruttoeinkommen von 100'000 bis 214'000 Franken verfügen. In der Studie hat sich gezeigt, dass viele von ihnen ihr Vermögen unterschätzen, besonders den grossen Beitrag der Pensionskasse.