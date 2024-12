Ein Lebenskonzept für Reiche

So gut und simpel also das Konzept klingt - so einfach ist es nicht. Der Lebensstil kann durchaus auch grundsätzliche Schattenseiten haben. Frugalist Lars Hattwig sagte beispielsweise gegenüber der "NZZ", wer über längere Zeit mit so wenig Geld lebe, zahle einen hohen psychischen Preis. "Man stellt sich darauf ein, dass man arm ist. Das ist keine gute Lebenshaltung", so Hattwig. Man muss sich also als Extremsparer mit der Zeit wohl die Frage stellen: Wann ist meine Freizeit und ein gewisser Luxus wertvoller - in jungen Jahren oder im Alter? Ist man bereit, jahrelang auf die kleinen Freuden im Alltag zu verzichten?