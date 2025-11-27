Aktien aus den Sektoren Uhren und vor allem Schmuck konnten sich in letzter etwas erholen. Dies zeigte sich im Beispiel im Halbjahresabschluss von Richemont, der am 14. November veröffentlicht wurde. Dort zeigten sich Signale einer Erholung in China sowie die trotz hoher Zölle gute Entwicklung in den USA.