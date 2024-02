Ob Hersteller von Solarpanels, Windturbinen oder E-Autos: Mit Investitionen in Aktien im Bereich Erneuerbare Energie von Meyer Burger bis Siemens Gamesa haben Anleger in den letzten zwei Jahren viel Geld verloren. Die Suche nach profitablen Firmen in diesem Sektor fühlt sich deshalb wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen an.