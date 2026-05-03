Alternative Routen

Der saudi-arabische Hafen Dschidda am Roten Meer entwickelt sich zu einem neuen regionalen Zentrum. Über den Suezkanal treffen dort Schiffe grosser Reedereien wie MSC, CMA CGM, Maersk oder COSCO ein. Die Ladung wird anschliessend über eine Wüstenautobahn per Lastwagen in Emirate wie Schardscha sowie nach Bahrain oder Kuwait transportiert, die seit zwei Monaten nicht mehr auf dem Seeweg bedient werden.