Um die Verkehrsbelastung möglichst gering zu halten, wollen die Verantwortlichen die Anreise mit dem ÖV möglichst einfach machen: Die Haltestelle Broc-Chocolaterie – mit Direktverbindungen ab Bern oder Lausanne – liegt direkt vor dem Parkeingang. Ziel sei es, dass die Hälfte der Besucher mit dem öffentlichen Verkehr anreist. Für den Individualverkehr ist eine neue Tiefgarage mit 700 Stellplätzen geplant, von der aus eine Gondelbahn die Gäste zum Gelände befördert. Das Grossprojekt wird von einer privaten Gruppe Freiburger Investoren getragen, die sich unter der Firma Jogne Invest zusammengeschlossen haben.