Vorbereitung ist alles

Budget festlegen und die eigenen Bedürfnisse genau abstecken. Hotel- oder Ferienwohnungspreise ändern sich mit jedem Parameter: direkte Strandlage? Zimmer mit Meerblick? Brauche ich eine Annullierungsversicherung? Was braucht es, worauf kann ich verzichten? Wer das klar definiert, kann die Filter optimal nutzen, um genau das zu finden, was er oder sie sucht. In der Regel gibt es auch eine Filtermöglichkeit nach «Bestpreis». Nicht vergessen: Die Preise für vergleichbare Hotelleistungen variieren je nach Land stark. Aktuell laut «Skyscanner» besonders günstig: Türkei, Ägypten, Albanien, Rumänien, Ungarn – aber auch Argentinien.