6. Achtung Touristenfalle

Cash aus dem Automaten eines Drittanbieters kann ins Geld gehen. Die Automaten verlangen meist eine fixe Gebühr pro Bezug, die nur gut versteckt angezeigt wird. Zudem erkennen sie die Schweizer Karte und bieten scheinheilig eine Abrechnung in Franken an. Verrechnet wird selbstverständlich ein miserabler Kurs. Bei einigen Geldautomaten lässt sich die Umrechnung nicht übersteuern. Statt an frei stehenden Automaten hebst du besser am Bancomaten in der nächsten Bankfiliale Geld ab – vorzugsweise mit der Debit- statt der Kreditkarte.