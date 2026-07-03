Ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen erzielte trotz Krieg im Nahen Osten, eines sich verdoppelnden Ölpreises vor dessen Einbruch und einer der schärfsten Schwankungen bei den Zinserwartungen seit Jahren die stärkste Rendite seit dem ersten Halbjahr 2021.
Im zweiten Halbjahr werden sich die Anleger mit dem befassen müssen, was nach dem ersten Halbjahr vorliegt: Höhere Bewertungen, gestiegene Kreditkosten sowie ein disruptiver Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz, der die Märkte weiterhin umgestaltet. In fast allen Halbjahresprognosen setzt die Wall Street darauf, dass die Märkte mit all dem leben können.
Das neue Quartal begann allerdings mit der Erinnerung daran, dass Anleger keine reibungslose Übergabe erwarten können. Die Arbeitsmarktdaten vom Juni zeigten, dass sich der Stellenaufbau in den USA deutlich abgeschwächt hat, obschon die Arbeitslosenquote aufgrund der sinkenden Erwerbsbeteiligung zurückging. Dies veranlasste Händler, ihre Erwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve zu dämpfen.
«Rekordstarkes Gewinnwachstum und die Begeisterung für KI haben risikoreiche Anlagen auf neue Höchststände getrieben», sagte Raphael Thuin, Leiter Kapitalmarktstrategien bei Tikehau Capital in Paris. «Dennoch dürfte das zweite Halbjahr keine einfache Wiederholung des ersten sein. Da Teile des KI-Marktes, der auf reine Datenverarbeitung setzt, überbewertet erscheinen, könnte jede Veränderung der Einschätzung der Rechennachfrage die Marktführerschaft schnell neu definieren.»
Der Optimismus spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Halbleiteraktien legten dreistellig zu. Der technologieorientierte Nasdaq 100 verzeichnete ein Plus von fast 20 Prozent. Auch Staatsanleihen erzielten positive Renditen, obwohl die Märkte zwischen der Erwartung mehrerer Zinssenkungen der Fed und der Einpreisung einer weiteren Zinserhöhung schwankten.
Die grösste Überraschung war jedoch, wer nicht die Führung übernahm. Die «Magnificent Seven», die prägenden Aktien der letzten zwei Jahre, verloren auf Gesamtrenditebasis etwa 2 Prozent und schnitten damit sogar schlechter ab als britische Staatsanleihen, da sich die Anleger eher auf Unternehmen konzentrierten, die KI entwickeln, als auf solche, die sie einsetzen. Gold, Silber und Bitcoin beendeten das erste Halbjahr trotz - oder gerade wegen - monatelanger geopolitischer Turbulenzen im Minus.
Die meisten Analystenhäuser erwarten ein anhaltendes Wirtschaftswachstum, wenn auch in verlangsamtem Tempo. JPMorgan geht von steigenden Lagerbeständen, einem verbesserten Geschäftsklima und einer Ausweitung der KI-Ausgaben über Hyperscale-Technologieunternehmen hinaus aus. «Die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte haben sich besser gehalten als erwartet», schreiben die Spezialisten vom Franklin Templeton Institute. «Der Ausblick lässt sich von einem zentralen Gedanken leiten: Resilienz.»
Allerdings dürfte ein Grossteil der positiven Nachrichten bereits in den Kursen eingepreist sein. Laut der jüngsten Bloomberg-Umfrage liegt das durchschnittliche Jahresendziel für den S&P 500 bei 7716 Punkten – was einem Aufwärtspotenzial von rund 3 Prozent gegenüber dem 30. Juni entspricht. Der Leitindex hat in diesem Jahr bereits um etwa 9 Prozent zugelegt. In der verkürzten Handelswoche aufgrund der Feiertage verzeichneten die Leitindizes leichte Gewinne: Der S&P 500 stieg um 1,8 Prozent und der Nasdaq 100 um 0,7 Prozent.
Risiken bleiben: Geopolitik, Inflation und US-Zwischenwahlen
Anstatt sich auf den Kauf der grössten Technologieunternehmen zu beschränken, können sich Anleger auch darauf blicken, dass sich der KI-Handel auf die Realwirtschaft, Halbleiter, Speicher, Stromnetze, Rechenzentren und die industrielle Infrastruktur ausweitet, argumentieren BlackRock, Invesco und andere. Gleichzeitig werden höhere Anleiherenditen zunehmend als Chance und nicht als Hindernis betrachtet, was Anlagestrategien mit kurzfristigen Anleihen und höherer Bonität wiederbelebt.
«Wir bevorzugen es, Erträge aus kurzfristigen Laufzeiten, insbesondere Staatsanleihen der Eurozone, zu erzielen, anstatt uns auf langlaufende Anleihen mit hoher Duration oder hoher Zinssensitivität zu verlassen», schrieb das Team des BlackRock Investment Institute unter der Leitung von Jean Boivin. «Wir bleiben in US-Aktien übergewichtet und konzentrieren uns auf vielversprechende Gelegenheiten, um am KI-Wachstum teilzuhaben.»
Die Meinungsverschiedenheiten betreffen eher das Ausmass als die Richtung. JPMorgan warnt, dass ein robustes Wachstum die Inflation so hartnäckig hoch halten könnte, dass Zentralbanken zu weiteren Straffungsmassnahmen gezwungen wären. Barclays argumentiert hingegen, die Rallye sei deutlich schmaler als die Hauptindizes vermuten lassen und schätzt, dass Halbleiter- und Computerhardware-Unternehmen im ersten Halbjahr rund 87 Prozent der Gewinne des S&P 500 erwirtschaftet haben. Die Risiken sind bekannt: ein weiterer geopolitischer Schock, eine anhaltend hohe Inflation und die bevorstehenden US-Zwischenwahlen.
Er sei fest davon überzeugt, «dass die zweite Jahreshälfte 2026 genauso ereignisreich wird wie die erste», schrieb Alexander Altmann von Barclays. «Man bedenke nur, dass die vergangenen sechs Monate drei bedeutende geopolitische Konflikte, die zweitgrösste Rallye im Halbleitersektor der Geschichte und den sechstgrössten Software-Ausverkauf aller Zeiten beinhalteten.»
(Bloomberg/cash)