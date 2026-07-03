Die grösste Überraschung war jedoch, wer nicht die Führung übernahm. Die «Magnificent Seven», die prägenden Aktien der letzten zwei Jahre, verloren auf Gesamtrenditebasis etwa 2 Prozent und schnitten damit sogar schlechter ab als britische Staatsanleihen, da sich die Anleger eher auf Unternehmen konzentrierten, die KI entwickeln, als auf solche, die sie einsetzen. Gold, Silber und Bitcoin beendeten das erste Halbjahr trotz - oder gerade wegen - monatelanger geopolitischer Turbulenzen im Minus.