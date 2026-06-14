Ausreise muss schon fix sein

Wer einreist, muss auch belegen, dass man wieder ausreisen wird. Mit einem One-Way- oder Stand-by-Ticket ist die Einreise laut Fabian Reber von thailandtravel.ch sehr riskant. In solchen Fällen brauche man zwingend ein Visum, sonst könne sogar das Boarding in der Schweiz noch verweigert werden. Weiter musst du beachten: Wer über Land nach Thailand einreist, darf nur 30 Tage bleiben. Bald dürfte auch die visumfreie Einreise für alle Einreisenden auf 30 Tage gekürzt werden, warnt Reber. Genaue Details stehen dazu aber noch aus.