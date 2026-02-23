Nestlé-CEO Philipp Navratil kennt diese unschönen Zahlen, spätestens seit seinem Amtsantritt im letzten September. Und er weiss, dass er zusammen mit Verwaltungsratspräsident Pablo Isla den Shareholder-Value verbessern muss. «Ich beobachte den Aktienkurs, Priorität hat aber das Wachstum», sagte der Nestlé-Chef in einem Gespräch mit Schweizer Journalisten am Montag in Zürich. «Wir müssen zeigen, dass wir mittelfristig ein organisches Wachstum von 4 Prozent plus und eine Ergebnismarge von 17 Prozent plus erreichen. Dann wird der Aktienkurs mitziehen», ist Navratil überzeugt. Ziel ist dabei vor allem mehr internes Realwachstum statt preisgetriebenes Wachstum.