Hohes Gewicht des Technologiesektors

Zu den Top-Beteiligungen gehören Nvidia, Broadcom, Microsoft und Salesforce. Letzteres ist ein amerikanisches Softwareunternehmen, das Cloud-Computing-Produkte für Unternehmen anbietet. Der Valor hat in den letzten zwei Jahrzehnten zusehends an Wert gewonnen, musste sich in vergangenen zwei Jahren aber von einem Rückschlag erholen.