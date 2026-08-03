Doch es gibt auch erhebliche Risiken. Selbst die meisten professionellen Vermögensverwalter können den Markt nicht langfristig schlagen, und trotz aller Rede von schnellem Reichtum auf den Finanzmärkten haben Studien ergeben, dass die Mehrheit der Day-Trader am Ende Geld verliert. Die KI könnte das ändern. Oder sie könnte genauso leicht dazu führen, dass die Verluste verstärkt werden, indem sie alle Anleger in die gleichen Höhen und Tiefs treibt und sie in allzu komplexe Trades führt.