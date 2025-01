Die Feierlichkeiten zur «Inauguration» sollten noch bis in den tiefen Abend dauern. In Washington waren zahlreiche Bälle, Empfänge und Partys von Trump-Anhängern geplant, die teils schon vor Tagen scharenweise aus allen Landesteilen in die Hauptstadt strömten. Doch Trump will an seinem ersten Tag als 47. US-Präsident nicht nur feiern, sondern gleich auch eine Flut von Dekreten unterzeichnen, also Exekutivanordnungen, die es ihm im Prinzip unter Umgehung des Kongresses ermöglichen, auf dem schnellen Dienstweg erste Massnahmen einzuleiten.