Am Freitag versuchte die Bundesregierung, die in der Wirtschaft ausgelöste Verwirrung wieder einzufangen. Eine Regierungssprecherin und das Wirtschaftsministerium betonten, dass man an der WTO festhalten wolle, die aber reformiert werden müsse. Ein bestehendes multilaterales Regelwerk will man nicht so schnell aufgeben. Die entscheidende Frage ist also: Gibt es eine Reform innerhalb oder ausserhalb der Welthandelsorganisation?