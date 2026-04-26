Bevor man aber den ersten Franken anlegt, braucht es laut Beyeler eine Grundlage: einen Notgroschen. Dessen Höhe sei individuell – eine grobe Richtschnur seien die Ausgaben von ein bis drei Monaten. Wer eine Familie, ein Haus oder ein Auto hat, solle etwas mehr auf der Seite haben; als Student könne es auch etwas weniger sein. Wichtig sei, dass unvorhergesehene Rechnungen (Franchise, Zahnarzt, Autoreparatur) bezahlt werden könnten, ohne dass Wertschriften verkauft werden müssten. «Auch wenn man noch dabei ist, einen Notgroschen aufzubauen, kann trotzdem bereits nebenbei ein kleiner Betrag investiert werden», so Beyeler.