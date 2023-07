In seinem persönlichen Blog bei Google hat Hölzle seinen Rücktritt noch nicht kommuniziert. Der Baselbieter aus dem Kantonshauptort Liestal trat 1999 als achter Mitarbeiter bei Google ein, das heute die Schlüsseleinheit der Muttergesellschaft Alphabet ist. Zuvor war Hölzle als Professor an der University of California in Santa Barbara tätig. Seine Ausbildung zum Informatiker absolvierte Hölzle an der ETH in Zürich.