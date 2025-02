Die Suche nach einem Mitbewohner war Niklas Nikolajsen (50) sogar Werbung in der Zeitung wert: Mit ganzseitigen Annoncen in der «Handelszeitung» und der «Neuen Zürcher Zeitung» bewarb der Zuger Kryptokönig im November sein historisches Herrenhaus direkt am Zugersee – mit Erfolg. Anfang Januar fand er einen Käufer für die Luxus-Liegenschaft, die Teil des St. Karlshof ist, dem ganzen Stolz von Nikolajsen. Er hat das historisch bedeutsame Anwesen über Jahre aufwendig umbauen lassen.