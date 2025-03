Die Aktien von Kühne+Nagel stehen am Freitagmorgen 1,3 Prozent höher bei 211.80 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,1 Prozent nachgibt. In den letzten 12 Monaten hat der Titel 30 Prozent an Wert verloren.