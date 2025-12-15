Die Umfrage zeigt zudem deutliche Unterschiede je nach Unternehmensgrösse. Auffällig ist, dass die kleinsten Firmen mit einem Umsatz von unter fünf Millionen Euro demnach besonders skeptisch sind. Von ihnen halten nur 35 Prozent eine Rückkehr zum Wirtschaftswachstum für realistisch, während es bei den grossen Mittelständlern mit über 50 Millionen Euro Umsatz 46 Prozent sind. «Grössere Probleme haben die kleinen Mittelständler, die an den Standort gebunden sind», sagte Beismann. Hier sei die Frustration am grössten. Auch die von der Regierung beschlossenen Fiskalprogramme für Infrastruktur und Verteidigung sehen viele skeptisch. 44 Prozent der Befragten rechnen damit, dass deren Wirkung verpuffen werde.