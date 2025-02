Mittelständische Unternehmen rund um den Globus peilen einer Studie zufolge im laufenden Jahr mehr Zukäufe an. 53 Prozent der befragten Firmen setzen auf strategische Übernahmen und Partnerschaften, hiess es in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Schweizer Grossbank UBS bei 156 Unternehmern.