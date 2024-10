Der Indikator soll aufzeigen, wie attraktiv eine Gemeinde als Wohnort für Familien mit zwei Kindern ist, so die UBS in ihrer am Dienstag präsentierten Studie. Der Befund: Familien mit durchschnittlichen Finanzen, also mit einem Jahreseinkommen von 145'000 Franken brutto, sind am besten in sogenannten Mittelzentren aufgehoben.