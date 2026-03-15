Jetzt wird alles mit Rabatten von 20 bis 70 Prozent angeboten, wie Bruno Imboden auf der Homepage des Unternehmens schreibt. «In diesem Jahr feiere ich meinen 65. Geburtstag. Nach einem langen und erfüllten Berufsleben ist es Zeit, in den Ruhestand zu treten», schreibt er. Und nennt den Grund für das Ende nach 65 Jahren. «Da ich keine Nachfolge für den Betrieb finden konnte, habe ich mich schweren Herzens, aber mit grosser Vorfreude auf die Zukunft dazu entschlossen, mein Möbelhaus zu schliessen.»