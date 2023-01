Im vergangenen Jahr aber habe sich die Zahl der an Ausländer verkauften Immobilien in der Küstenregion auf 248 verdoppelt, rechnet der Eigenheimbauer Aedas vor. Dem Konkurrenten Neinor zufolge sind 40 Prozent der jüngeren Menschen, die bei der Vermietungssparte des Konzerns einen langfristigen Vertrag für ein Objekt in Malaga abschliessen, keine Spanier. Im Rest des Landes liege die Quote praktisch bei Null. Dem Statistik-Zentrum der Notare zufolge stieg die Zahl der Immobilienverkäufe an Ausländer in der Region Andalusien im ersten Halbjahr 2022 binnen Jahresfrist um 62 Prozent.