Mobilezone habe in beiden Märkten Schweiz und Deutschland die Erwartungen verfehlt, heisst es etwa in einem Kommentar der Bank Vontobel. Allerdings herrsche Gegenwind vor allem wegen der schwierigen Marktsituation in Deutschland sowie wegen des starken Frankens. Die Prognose für den Gewinn im Gesamtjahr sei zwar nach unten revidiert worden, weise aber dennoch auf ein besseres zweites Semester und auf einen gewissen Optimismus des Managements hin.