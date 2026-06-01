Wie versprochen gibt es nun eine neue Guidance. So erwartet der Handyverkäufer für 2026 nun einen operativen Gewinn von 50 bis 57 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Bislang war auf «annualisierter Basis» ein Pro-forma-Wert von 60 bis 67 Millionen in Aussicht gestellt worden. Zudem bestätigt Mobilezone das am 8. Oktober 2025 kommunizierte EBITDA-Ziel von 70 Millionen für das Geschäftsjahr 2028.