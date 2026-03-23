Er hat das Kursziel für den Telekommunikationsanbieter auf 15 von 14 Franken angehoben und das «Hold»-Rating bestätigt. Damit sieht er die Aktie so gut wie ausgereizt, denn sie wird bereits zu 15 Franken gehandelt. Demnach werden Anleger lediglich von der Dividende, nicht aber von Kursgewinnen profitieren. Am Montag fallen die Titel von Mobilezone um 2 Prozent. Die Verunsicherung aufgrund der Zuspitzung im Nahost-Konflikt prägt das Investorenverhalten offensichtlich. Auch der Gesamtmarkt gibt markant nach (minus 1,9 Prozent).