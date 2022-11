Was zeichnet das Online-Geschäft in Deutschland aus?

Mit den Consumer Brands Sparhandy.de und Deinhandy.de dominieren wir das Online-Geschäft in Deutschland. In Deutschland haben wir keinen physischen Verkaufsort, der uns gehört. Wir haben ein Lager in Bochum und je Büros in Köln und Münster. Auch in Berlin sind wir vertreten. Doch wir haben Partner, die in Deutschland physisch oder auch online Retail betreiben. Diese haben aber keinen Anschluss zu Vodafone oder Telekom. Die ganzen Verträge, die unsere Partner abwickeln laufen über uns. Wir sind in Deutschland die Nummer 1 als Schnittstelle zwischen Fachhändlern und der Telekomindustrie. Allein hier werden wir dieses Jahr 450’000 bis 500’000 Abschlüsse machen. Der Rest kommt aus unserem Onlinegeschäft, womit wir auf über 1 Million Abschlüsse in Deutschland kommen.