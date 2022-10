Damit sei die erste Tranche des im Sommer angekündigten Aktienrückkaufsprogramms 2022 bis 2025 abgeschlossen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Insgesamt habe Mobilezone 770'865 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 15,57 Fr. je Aktie über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Die unter diesem Programm erworbenen Aktien sollen nun voraussichtlich an der ordentlichen Generalversammlung vom 5. April 2023 zur Vernichtung vorgeschlagen werden. Die Mobilezone-Aktie hatte am Donnerstag bei 15,60 Franken geschlossen.