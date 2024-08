Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen in der Schweiz einen Rückgang der Kundenzahlen in den eigenen Läden hinnehmen müssen. Dies drückte auf den Absatz im Vertrags- und Zubehörgeschäft. Damit sei Mobilezone aber nicht alleine. Das gehe der Konkurrenz auch so, erklärte Schweiz-Chef Wassmer: «Wir sind aber zuversichtlich, dass sich das in den nächsten Monaten wieder ändern wird.»