Weniger Absatz in Deutschland

Im deutschen Online-Geschäft sei aufgrund der getrübten Konsumentenstimmung ein Rückgang der Absatzzahlen zu verzeichnen. In Deutschland schrumpfte der Umsatz denn auch um 5,5 Prozent in Euro. Das ergab in Franken ein Minus von 8,9 Prozent auf 326 Millionen Franken. Der EBIT tauchte auf 13,2 Millionen Franken nach 20,3 Millionen vor einem Jahr.