«In Deutschland konnten die Absatzzahlen im ersten Halbjahr trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds gesteigert werden», so Mobilezone. Der Umsatz kletterte um 9,3 Prozent auf 363 Millionen Euro (+6,1 Prozent in Fr.). Der EBIT stieg leicht auf 13,5 Millionen Euro nach 13,3 Millionen im Vorjahr. In der Berichtswährung Franken sank er dagegen um 0,2 Millionen auf 13,0 Millionen Franken.