Die Bedeutung der Vor-Ort-Reparaturen habe in den letzten Jahren konstant an Bedeutung verloren, heisst es in der Mitteilung. Denn anstatt ins Geschäft zu gehen, würden immer mehr Kunden ihre Handys, Tablets oder Smart Watches per Post an die zentrale Werkstatt in Rotkreuz einschicken. Das habe zu einem Volumenrückgang in den lokalen Werkstätten geführt.