Umsatz von über 100 Millionen

Für die Übernahme bezahlt Mobilezone rund 180 Millionen Franken in bar. Verkäufer sind die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Invision, der Gründer von Apfelkiste, Pierre Droigk, sowie ein weiterer Mitgründer, wie es heisst. Droigk, der die AK Group als CEO geleitet hatte, soll an der Generalversammlung 2027 zur Wahl in den Verwaltungsrat von Mobilezone vorgeschlagen werden.