Das Unternehmen mit Sitz in Nordhorn in Deutschland wird von der zur Mobilezone-Gruppe gehörenden Mobilezone Handel GmbH übernommen, wie Mobilezone am Dienstag mitteilte. Der Kauf umfasst den gesamten Geschäftsbereich inklusive den Vertriebsmitarbeitenden sowie die Händler- und Netzbetreiberverträge.