Das Deutschlandgeschäft von Mobilezone schwächelt aber seit längerem, weswegen das Unternehmen Ende Dezember 2024 eine Gewinnwarnung aussprach. Im ersten Halbjahr sanken die Umsätze in Deutschland um 9,9 Prozent auf 308 Millionen Franken. Zum Geschäft gehören die Marken Sparhandy und Deinhandy sowie der virtuelle Netzbetreiber High.