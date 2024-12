Grund für die Senkung der Prognosen seien die unter den Erwartungen gebliebenen Geschäfte in Deutschland, hiess es in der Mitteilung. Die Konsumentenstimmung sei dort unverändert pessimistisch. Da die Deckungsbeiträge im Online-Geschäft insbesondere in der zweiten Jahreshälfte unter Druck waren, erwartet Mobilezone dort auch eine «wesentlich tiefere Profitabilität als im Jahr 2023».