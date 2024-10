Die Geräte werden am Standort Rotkreuz im Kanton Zug mit Originalersatzteilen aufbereitet und getestet, bevor sie wieder in den Verkauf gelangen. Aufgrund der steigenden Nachfrage wird Mobilezone das Jusit-Angebot nun bis Ende 2024 in rund 100 Filialen verfügbar machen und die Bezugsmöglichkeiten der Geräte in Kombination mit Abos von Swisscom, Wingo, TalkTalk und neu Salt erweitern.