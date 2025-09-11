Im ersten Halbjahr 2025 habe das Unternehmen aber ein «erfreuliches» Prämienwachstum erzielt, lässt sich CEO Michèle Rodoni in der Mitteilung zitieren. «Gleichzeitig belastete der verheerende Felssturz vom Mai in Blatten unser Ergebnis spürbar.» Solche Ereignisse zeigten, wie wichtig die Rolle der Versicherer sei.