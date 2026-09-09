Vor einem Jahr hatte der Felssturz von Blatten das Ergebnis der Mobiliar erheblich belastet. Zudem nahm die Mobiliar im laufenden Jahr mit ihren Finanzanlagen mehr Geld ein als noch vor Jahresfrist. Der Gewinn kletterte auf 446,7 Millionen Franken nach 169,9 Millionen vor Jahresfrist, wie der genossenschaftlich organisierte Versicherer am Mittwoch bekanntgab. Nebst einem guten versicherungstechnischen Ergebnis hat auch das finanzielle Ergebnis wesentlich dazu beigetragen.