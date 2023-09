Das Prämienvolumen im Vorsorgegeschäft stieg um 6,6 Prozent auf 576 Millionen Franken. Dazu hätten sowohl die Angebote in der beruflichen wie auch in der privaten Vorsorge einen Beitrag geleistet, so die Mitteilung. Der Spartengewinn rückte auf 14,9 Millionen Franken nach 10,2 Millionen vor, auch dank einer klaren Steigerung des Anlageergebnisses.