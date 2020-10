"Heute ist der Start für eine neue iPhone-Ära", sagte Firmenchef Tim Cook am Dienstag auf einer Online-Veranstaltung am Konzernsitz in Cupertino. Die neuen Modelle böten die Möglichkeit für Interaktionen in Echtzeit und seien ab sofort erhältlich.

Oft hat der US-Konzern die neuesten Modelle seines Umsatzgaranten bereits im September vorgestellt, musste dies wegen der Corona-Pandemie aber diesmal verschieben. Bisher schlägt sich Apple in der aktuellen Krise gut. Zuletzt hatte vor allem das im April in den Handel gekommene günstigere iPhone SE die Verkäufe angeschoben und dem Konzern mitten in der Krise ein Vierteljahr mit Umsatzzuwächsen in jeder Produktkategorie beschert. Die jüngsten Quartalszahlen wird Apple am 29. Oktober veröffentlichen.

Seit Jahresstart hat die Apple-Aktie 68 Prozent zulegt. Während der Firmenveranstaltung, die zuvor mit der Ankündigung "Speed" (Geschwindigkeit) beworben wurde, gab das Papier anfängliche Gewinne wieder ab und verlor im weiteren Verlauf 1,7 Prozent.

(Reuters/cash)