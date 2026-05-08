Die geplante Verschärfung würde dem Wohnungsmangel in der Schweiz nicht entgegenwirken, so Ducrey. Für Mobimo wie auch andere börsenkotierte Immobilienunternehmen - und -fonds wäre jedoch die Dekotierung die Folge. An der Börse sei es nicht möglich, die Staatsangehörigkeit sämtlicher Aktionäre zu prüfen.