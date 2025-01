Darüber, wie das Geschäftsjahr 2024 gelaufen ist, wollte will sich Ducrey so kurz vor der Bilanzvorlage (am 14. Februar) nicht konkret äussern. «Wir haben Anfang Jahr 2024 eine Guidance herausgegeben. Und wir haben im Verlauf des ganzen Jahres keinen Grund gefunden, diese zu korrigieren.» Demnach erwartet Mobimo eine stabile Entwicklung bei den Mieterträgen und ein leicht über 2023 liegendes Promotionsergebnis.