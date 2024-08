Auch operativ lief es bei Mobimo insgesamt solide. Der Mieterfolg sank zwar laut einer Mitteilung vom Freitag in den ersten sechs Monaten um 3,0 Prozent auf 62,5 Millionen Franken. Allerdings waren im Vorjahreswert Sondereffekte in Höhe von 3 Millionen enthalten, somit liege bereinigt um diese Effekte ein Wachstum von 2,5 Prozent vor. Die Leerstandsquote stieg per Mitte Jahr leicht auf 4,2 Prozent (Ende 2023: 4,1 Prozent).