Dank der starken Nachfrage nach Wohneigentum habe es starke Verkaufsfortschritte bei den laufenden Stockwerkeigentumsprojekten gegeben, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Dadurch erwartet Mobimo, dass der Erfolg aus Entwicklung und Verkauf Promotion für das laufende Geschäftsjahr über den bisherigen Zielen ausfallen wird und das Resultat des ersten Halbjahres (24,6 Mio Fr.) übertrifft.