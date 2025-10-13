Der Bereich Bewirtschaftung werde auf Geschäftsleitungsstufe zukünftig nicht mehr als eigenständiger Bereich geführt, so das Communiqué weiter. Christoph Egli, der bisherige Leiter, scheide aufgrund der Reorganisation aus der Geschäftsleitung aus. Er habe sich dazu entschieden, eine neue Herausforderung ausserhalb von Mobimo zu suchen, heisst es weiter.