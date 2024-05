Der 63-jährige Raisi war am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in einer Bergregion an der Grenze zu Aserbaidschan ums Leben gekommen. Auch Aussenminister Hossein Amirabdollahian sowie sechs weitere Insassen kamen ums Leben. Die Amtsgeschäfte von Amirabdollahian soll der bisherige Vize-Aussenminister Ali Bagheri Kani übernehmen.