Im vierten Quartal belief sich das Minus auf 2,91 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Im Vorjahr stand noch ein Gewinn von 55 Cent in der Bilanz. Analysten hatten im Schnitt mit einem Minus von 2,68 Dollar gerechnet. Finanzchef James Mock führte den Verlust auf eine Abschreibung in Höhe von 238 Millionen Dollar zurück. Diese stehe im Zusammenhang mit der Kündigung eines Vertrags mit einem Auftragshersteller. «Wir waren der Ansicht, diesen Hersteller nicht mehr zu benötigen und wollten mögliche Überkapazitäten abbauen.» Den Namen des Herstellers nannte er nicht.