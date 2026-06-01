CEPI stellt Moderna bis zu 50 Millionen Dollar für die präklinische Entwicklung und erste klinische Tests des Impfstoffkandidaten zur Verfügung. Zudem investiert CEPI nach eigenen ‌Angaben zunächst maximal 8,6 Millionen Dollar in ein Vakzin, das von der Universität Oxford und dem Serum Institute of India entwickelt ​wird. Weitere 3,2 Millionen Dollar fliessen in ein Projekt ​der International AIDS Vaccine Initiative (IAVI). Unabhängig ​davon sagte die globale Impfallianz Gavi am Montag bis zu 50 Millionen ‌Dollar zu. Davon sollen höchstens 40 Millionen Dollar den Zugang zu Impfstoffen beschleunigen und zehn Millionen Dollar die direkten Massnahmen zur Eindämmung unterstützen.